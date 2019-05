Indien begynder optælling af 600 millioner stemmer

Valgstedsmålinger viser, at premierminister Modi sikrer sig endnu en periode. Resultat ventes senere torsdag.

Indien har torsdag morgen påbegyndt optællingen af 600 millioner stemmer i verdens største valg.

Maratonvalget er blevet holdt over syv runder siden 11. april og blev søndag afsluttet med den sidste valgrunde.

Valgstedsmålinger viser, at premierminister Narendra Modi udbygger sit flertal og sikrer sig endnu en periode i spidsen for sin hindunationalistiske regering.

Valget er angiveligt verdens dyreste demokratiske øvelse og koster ifølge eksperter syv milliarder dollar svarende til knap 47 milliarder kroner.

Hvis der foreligger et klart resultat, ventes det offentliggjort omkring torsdag middag lokal tid. Men hvis resultatet er tæt, kan Indiens 1,3 milliarder indbyggere komme til at vente meget længere.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Under valgkampen har Modis højreorienterede parti, Bharatiya Janata Party (BJP), spillet mere på manden end på partiet, og det har blandt andet fremhævet hans image som en "stærk mand" over for Pakistan.

Oppositionen, som ledes af Kongrespartiet og dets leder, Rahul Gandhi, beskylder omvendt Modi for at skabe politisk splittelse og ødelægge landets økonomi.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De kommende år ventes Indiens økonomi at vokse sig til verdens femte største. Modis regering har dog ikke formået at skabe job til de millioner af indere, som hver måned kommer ud på arbejdsmarkedet.

Samtidig med store økonomiske problemer er spændinger taget til i nogle områder, hvilket har ført til lynchninger af muslimer og af dalitter, som tilhører den laveste og fattigste kaste i landet.

Ved det seneste valg i 2014 kom Modi og BJP til magten efter at have vundet 282 af parlamentets 545 pladser. Det var første gang i 30 år, at et parti havde vundet flertal alene.

Valgstedsmålinger peger på, at Modis regeringsalliance vil genvinde mellem 282 og 313 parlamentspladser.

/ritzau/