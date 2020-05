Indien bruger droner med desinficering mod corona

Der er uroligheder i den indiske by Ahmedabad, hvor migranter ikke længere vil leve under coronaregler.

De indiske myndigheder har sat droner og brandsprøjter ind mod coronasmitten i den indiske by Ahmedabad.

Her er antallet af smittede stigende, og politiet har haft sammenstød med migrantarbejdere, der protesterer mod de fortsatte regler om at blive inde for at bremse smittekæder.

Det er sket lørdag i industriområdet Surat, hvor politi og omkring 500 migrantarbejdere stødte sammen.

Migranterne kastede med sten, politiet brugte tåregas, og omkring 50 personer blev ifølge politiet anholdt.

I Surat bor der omkring 800.000 migrantarbejdere, hvoraf mange er uden arbejde og indtægt, fordi fabrikker er lukket.

Der bor 5,5 millioner indbyggere i Ahmedabad, der i øvrigt ligger i premierminister Narendra Modis hjemstat, Gujarat.

343 af de næsten 2000 coronasmittede indere, der officielt er meldt døde, kommer fra Ahmedabad.

Andre byer i delstaten er også ramt hårdt.

Så myndighederne er opsatte på at få has på smittespredningen i netop Gujarat.

Lørdag har lokale været på balkonerne i Ahmedabad for at følge med i dronerne og brandvæsnet, der har sprøjtet med desinficeringsmidler på de tomme gader i et forsøg på at udrydde smitten.

"Alle zoner" i byen skal desinficeres, lyder det fra byens administration.

Der har været udgangsrestriktioner i Indien siden den 25. marts.

Restriktionerne blev fredag strammet i Ahmedabad på grund af en stigning i antallet af smittede.

Nu er der hundredvis af politisoldater på gaderne, og alle butikker er i praksis blevet lukket i mindst en uge.

Fredag aften brugte sikkerhedsstyrker tåregas mod stenkastende indbyggere, der ville være ude.

Mindst 15 mennesker blev anholdt, og lørdag er politiets patruljering optrappet.

