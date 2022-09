Indien forbyder muslimsk parti

Regeringen i Indien har forbudt en omstridt muslimsk organisation, Indiens Folkelige Front (PFI), for påstået terrorvirksomhed. Partiet er blevet forbudt i fem år indtil videre.

Forbuddet kommer på et tidspunkt, hvor spændinger er taget voldsomt til mellem hinduer og muslimer, som udgør 14 procent af Indiens omkring 1,4 milliarder indbyggere.

Gruppen anklages for at give væbnet træning til dens tilhængere.

- Den radikaliserer bevægelsens tilhængere til "anti-indisk virksomhed", heder det i anklagerne.

PFI skal ifølge regeringen have forbindelser til blandt andet jihadister i Islamisk Stat.

Forbuddet kommer efter razziaer af gruppens kontorer, hvor flere end 200 medlemmer af organisationen er blevet anholdt

PFI afviser anklagerne og beskylder politiets efterforskere for at have plantet falske beviser.

Kritikere af den indiske premierminister, Narendra Modi, mener, at en årrække med hindunationalistisk politik er baggrunden for øgede spændinger.

Indiens regering har længe grebet drastisk ind over for aktiviteter, som på en eller anden måde er blevet opfattet som en trussel mod landets integritet og suverænitet. De involverede personer er blevet benævnt som terrorister, allerede før en retssag mod dem er kommet i stand.

Tidligere i år har der været retssager, demonstrationer og sammenstød mellem muslimer og hinduer i flere delstater. Det er blandt andet sket i forbindelse med stridigheder om, hvorvidt muslimske skolepiger må bære hijab i klasseværelser.

Striden har været koncentreret i den sydlige delstat Karnataka, som er en stærk bastion for Modis hindunationalister i BJP.

Modi har været ved magten i otte år. Det næste parlamentsvalg i verdens største demokrati ventes før maj 2024.

