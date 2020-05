Indien forlænger skrap nedlukning med to uger

Indiens regering opdeler landet i zoner. Alle storbyer er i røde zoner, hvor genåbning har længere udsigter.

Indien forlænger nedlukningen af landet med yderligere to uger for at bremse spredningen af coronavirus.

Det meddeler det indiske indenrigsministerium fredag.

Tiltaget skulle være udløbet på mandag. Det blev indført den 25. marts og har ført til "betydelige fremskridt" i inddæmningen af smitte, lyder det fra ministeriet.

Indien er begyndt at lade en del mindre butikker genåbne. Men skoler, hoteller, restauranter, biografer, indkøbscentre og flere andre steder er fortsat lukket.

Regeringen har udsendt nye retningslinjer for genåbning i de kommende uger. I disse retningslinjer er landets regioner inddelt i røde, gule eller grønne zoner, alt efter hvor hårdt ramt de er af coronaudbruddet.

De røde zoner, hvor udbruddet er værst, vil fortsat være underlagt de skrappeste restriktioner.

Det er fortsat forbudt at rejse internt i landet med bus, tog og fly. Men i de gule og grønne zoner er færdsel tilladt i biler eller på tohjulede køretøjer.

For at blive klassificeret som grøn zone skal der have været nul nye smittetilfælde i regionen i tre uger. Derpå vil alle restriktioner blive ophævet.

Alle Indiens større byer såsom New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru og Chennai er røde zoner og vil fortsat være under en skrap nedlukning.

Nedlukningen har ført til store problemer for mange af Indiens millioner af migrantarbejdere og daglejere, der arbejder i den uformelle økonomi.

Fra den ene dag til den anden stod mange af dem uden arbejde eller nogen form for anden indtægt.

Det førte til, at et stort antal mennesker begav sig mod deres landsbyer til fods, for nogles vedkommende en tur på hundredvis af kilometer.

Indien, der har 1,3 milliarder indbyggere, har til dato bekræftet over 35.000 tilfælde af smitte og 1147 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/dpa