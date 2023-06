Indien har udpeget de ansvarlige for dødelig togulykke

Det står søndag angiveligt klart, hvad og hvem der bærer skylden for den værste togulykke i årtier i Indien.

I hvert fald siger landets jernbaneminister, Ashwini Vaishnaw, at man er blevet klogere på, hvad der forårsagede lørdagens tragedie.

- Vi har identificeret årsagen til ulykken samt de folk, der var ansvarlige, siger ministeren til nyhedsbureauet ANI.

Det er ifølge ministeren et problem med et elektronisk signalsystem, der er blevet udpeget som en årsag til ulykken.

Han siger, at "ulykken skete på grund af en ændring, der skete med det elektroniske sikringsanlæg". Ministeren henviser til et komplekst system, der netop skal sørge for, at tog ikke kolliderer med hinanden.

Ashwini Vaishnaw siger, at det "ikke er passende" at gå yderligere i detaljer med årsagen til ulykken, før en endelig efterforskning er gennemført.

Mindst 288 mennesker mistede livet i lørdagens ulykke. Yderligere omkring 900 kvæstede er blevet indlagt på hospitalet.

Ulykken opstod, da et eksprestog var på vej fra Shalimar Station nær byen Kolkata - det tidligere Calcutta - i det nordlige Indien til Chennai i syd. Undervejs ramte det et godstog, der holdt stille på samme spor.

Kort efter ankom et andet passagertog og stødte ind i det forulykkede passagertog. Det skriver den indiske avis Times of India.

Jernbaneminister Ashwini Vaishnaw oplyste lørdag, at de pårørende til de dræbte vil modtage en million rupi (84.000 kroner).

De alvorligt tilskadekomne vil modtage 200.000 rupi (knap 17.000 kroner). De mindre tilskadekomne vil modtage 50.000 rupi (4200 kroner).

Indien har et af verdens største tognet, og landet har oplevet flere store ulykker det seneste århundrede.

Den værste skete i 1981, da et tog blev afsporet på en bro i Bihar og herefter styrtede ned i en flod. Her døde mellem 800 og 1000 mennesker.

