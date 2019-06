Indien lægger told på æbler og mandler fra USA

Indien indfører told på 28 varer fra USA, som reaktion på mistet status som begunstiget handelspartner.

Indien vil med virkning fra søndag lægge told på 28 amerikanske varer som reaktion på, at USA i begyndelsen af juni fjernede Indien fra en liste over lande, som har særlige gunstige forhold i samhandlen med USA.

At Indien mister sin status som privilegeret handelspartner, indebærer, at indisk eksport til USA til en værdi af 5,6 milliarder dollar fremover vil blive pålagt told.

Indien betegnede den amerikanske beslutning som "beklagelig" og understregede, at man vil "værne om landets interesser".

Allerede i juni 2018 annoncerede Indien toldsatser på op til 120 procent for en række amerikanske varer, efter at USA's præsident, Donald Trump, indførte told på importeret stål og aluminium.

Indførelsen af tolden er dog flere gange blevet udskudt som følge af handelsforhandlinger mellem de to lande. Indien har ifølge nyhedsbureauet Reuters holdt døren åben i håb om at forværring af handelsforholdet til USA.

Men lørdag meddelte finansministeriet i Indien, at 28 specifikke amerikanske varer, deriblandt æbler, mandler og valnødder, fra og med søndag bliver pålagt en "gengældelsestold" på op til 70 procent.

Toldsatsen på tilsvarende varer fra andre lande bliver der derimod ikke ændret på.

Højere indisk told på amerikanske produkter kan ifølge Reuters påvirke de politiske og sikkerhedsmæssige relationer mellem de to nationer.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, som senere i juni ventes at besøge Indien, sagde tidligere denne uge, at USA er åben for yderligere handelssamtaler. Overordnet ønsker USA, at amerikanske virksomheder får lettere ved at komme ind på det indiske marked, lød det fra Pompeo.

Den samlede handel mellem USA og Indien løb i 2018 op i 142,1 milliarder dollar. Det er en syvdobling i forhold til 2001.

Indien er blandt andet langt den største importør af amerikanske mandler. I 2018 indførte Indien mandler fra USA for et beløb på 543 millioner dollar.

Indiens premierminister, Narendra Modi, og USA's præsident, Donald Trump, ventes at møde hinanden i forbindelse med et G20-topmøde i Japan den 28. og 29. juni.

/ritzau/Reuters