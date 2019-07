Indien nægter at have bedt Trump mægle i Kashmir-konflikt

Trump hævder, at han blev bedt om at mægle i konflikt mellem Indien og Pakistan. Det afviser Indien.

Indiens premierminister, Narendra Modi, har aldrig bedt USA's præsident, Donald Trump, om at mægle i konflikten om Kashmir-området.

Det meddeler den indiske regering, efter at en melding om det modsatte fra den amerikanske præsident har medført en storm af kritik i landet.

Indien og Pakistan har, siden de opnåede selvstændighed i 1947, ligget i konflikt om grænseregionen Kashmir.

Udenrigsminister Subrahmanyan Jaishankar har tirsdag forsikret oprørte indiske politikere om, at Modi ikke har forsøgt at få Trump til at hjælpe.

Trump kom med nogle udtalelser, der indikerede, at han var klar til at mægle mellem Indien og Pakistan, hvis han blev spurgt om det, forklarede udenrigsministeren.

- Jeg kan bestemt forsikre huset (parlamentet, red.) om, at sådan en forespørgsel har premierministeren ikke givet. Jeg gentager, sådan en forespørgsel blev ikke givet, siger han.

Jaishankar var med den indiske delegation under G20-topmødet i Japan, hvor premierministeren mødtes med Trump i sidste måned.

Mandag fortalte Trump, at Modi under mødet havde spurgt, om han ville mægle i konflikten i Kashmir.

Udmeldingen kom på et pressemøde i Det Hvide Hus, inden Trump mødte Pakistans premierminister, Imran Khan, der bød tiltaget velkommen.

Men nyheden om Trump som mægler har udløst kritik i Indien. Indien har længe strittet imod alle tanker om at lade en tredjepart mægle i konflikten.

Pakistan presser på for en FN-resolution, der opfordrer til en regional afstemning om Kashmirs fremtid.

Indien siger, at FN ikke har noget at sige i Kashmir, hvor militante oprørsgrupper i årevis har kæmpet mod indiske styrker.

Subrahmanyan Jaishankar siger i parlamentet, at ingen tredjepart skal blande sig i Indiens problemer med Pakistan.

Der har været særligt øget spænding mellem nabolandene siden februar, hvor en militærkonvoj blev angrebet af militante med base i Pakistan.

/ritzau/Reuters