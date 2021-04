Indien runder 200.000 døde i verdens værste anden coronabølge

På blot en uge har Indien registeret over to millioner smittetilfælde, mens hospitaler løber tør for ilt.

Indien har som det fjerde land i verden rundet 200.000 dødsfald blandt coronasyge.

Det oplyser embedsmænd ifølge BBC.

Kun USA, Brasilien og Mexico har registreret flere coronarelaterede dødsfald på verdensplan.

Ifølge statistiksiden Worldometers har Indien med knap 1,4 milliarder indbyggere registreret 201.165 døde coronasmittede.

Det svarer til 14,5 døde per 100.000 indbyggere. USA, Brasilien og Mexico har henholdsvis 176, 184 og 166 døde per 100.000 indbyggere.

Selv om antallet af døde per 100.000 indbyggere er lavere i Indien end i mange andre lande - herunder også Danmark - er landet blevet overvældet af en anden bølge med coronavirus.

Dagligt bliver der i øjeblikket registreret over 350.000 smittede.

På blot en uge er der bekræftet over to millioner nye smittetilfælde i landet, der samlet har registreret 17,6 millioner smittede siden pandemiens begyndelse.

Eksperter vurderer, at de reelle smitte- og dødstal er langt højere.

Ifølge BBC har intet land i verden haft en værre anden bølge med coronavirus, end den Indien oplever i disse dage.

Hospitaler i adskillige byer løber tør for ilt, intensivafdelingerne er fyldt til bristepunktet, og stort set alle respiratorer i Indien er i brug.

Tirsdag ankom de første nødhjælpsforsendelser med respiratorer og ilt til covid-19 patienter til Indien fra Storbritannien.

Yderligere hjælp er på vej fra USA, Tyskland, Frankrig og Canada.

De danske myndigheder er ligeledes i dialog med både EU og de indiske myndigheder om konkret hjælp til Indien.

Premierminister Narendra Modi har indtrængende opfordret alle indere til at lade sig vaccinere og udvise forsigtighed i det, han kalder en "storm" af smittetilfælde.

Omkring 142 millioner indere har hidtil modtaget mindst én vaccinedosis. Det svarer til omkring en tiendedel af landets befolkning.

/ritzau/