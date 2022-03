Indien sender missil mod Pakistan: En beklagelig fejl

Ingen er kommet til skade, efter at "dybt beklagelig" indisk fejl resulterede i missil på pakistansk jord.

Indiens militær har ved en fejl affyret et missil, som landede i Pakistan tidligere på ugen.

I en pressemeddelelse fra den indiske regering lyder det fredag, at missilet under rutinemæssig vedligeholdelse blev affyret på grund af en "teknisk fejl".

Regeringen kalder hændelsen "dybt beklagelig". Affyringen skal være sket onsdag.

- Vi er blevet opmærksomme på, at missilet landede på pakistansk område. Mens fejlen er dybt beklagelig, er det en lettelse, at ingen har mistet livet på grund af ulykken, skriver den indiske regering.

Det pakistanske militær har torsdag udsendt en meddelelse om, at et indisk missil var landet i den østlige provins Punjab. Også Pakistan bekræfter, at landet ikke har lidt tab. Dog skal bygninger til beboelse være blevet beskadiget.

Ifølge Bloomberg udtaler militæret sig i kritiske vendinger om hændelsen. Missilet beskrives som "ikkearmeret" og "supersonisk".

Forholdet mellem de to atommagter har igennem en årrække været særdeles betændt. De har ligget i stridigheder om regionen Kashmir, siden de to lande opnåede selvstændighed i 1947.

Hændelsen er ifølge Bloomberg ganske usædvanlig, da Indien normalt tester missiler i Den Bengalske Bugt og ikke ved sine vestlige grænser.

/ritzau/Reuters