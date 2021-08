Indien vaccinerede 10 millioner på en enkelt dag

Indien har for første gang vaccineret over ti millioner mennesker på en enkelt dag. Det oplyser myndighederne i New Delhi lørdag, mens landet optrapper indsatsen mod coronasmitte.

Den nye rekord på 10 millioner vaccinerede på en enkelt dag blev sat fredag, oplyser sundhedsministeriet i den indiske hovedstad. Den hidtidige rekord var på 9,2 million vaccinationer på en enkelt dag.

Regeringen er tidligere blevet massivt kritiseret for dens håndering pandemien, efter en brutal coronavirus-bølge i april og maj kostede over 200.000 mennesker livet.

Den indiske premierminister, Narendra Modi, kalder fredagens vaccinationsrekord for en "monumental bedrift" for landet, som har 1,3 milliard indbyggere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen havde som mål at få vaccineret omkring 1,1 milliard voksne inden nytår, men mangel på forsyninger samt administrative og bureaukratiske problemer har medført, at det i dag kun er omkring 15 procent, som har fået to doser.

Næsten alle restriktioner i forbindelse med pandemien er blevet ophævet, selv om eksperter advarer om en ny smittebølge i næste måned, når sæsonen med religiøse fester begynder.

Antallet af nye daglige smittetilfælde er igen over 40.000, og der blev lørdag rapporteret om over 500 dødsfald med covid-19. De 46.000 nye smittetilfælde, som blev registreret lørdag, er det højeste antal i to måneder.

Mange af problemerne siges at være koncentreret i den sydlige delstat Kerala.

Indien opererer for øjeblikket med tre vacciner - AstraZeneca, Covaxin fra den indiske producent Bharat Biotech og den russiske vaccine Sputnik V.

Indien har indtil nu registreret 437.370 dødsfald med covid-19, og der er i alt registreret over 32 millioner smittetilfælde, hvilket er det næsthøjeste antal efter USA.

/ritzau/AFP