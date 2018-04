Indien vil straffe voldtægt af børn under 12 med dødsstraf

Et mord og voldtægt på en lille pige i Indien får nu politikerne til at skærpe straffen for voldtægt.

Regeringen i Indien vil hæve straffen for at voldtage børn under 12 år til dødsstraf.

Premierminister Narendra Modis regering har sendt forslaget om at øge straffen til landets præsident, der skal sætte sit signatur på loven.

Herefter har landets parlament et halvt år til at godkende loven. I det halve år kan mistænkte retsforfølges efter de regler, som regeringen har foreslået.

Det er en sag om voldtægt af en otteårig pige fra delstaten Jammu-Kashmir, der har vakt forargelse og nu har fået premierministeren til at tage initiativ til at skærpe straffen.

Sagen er den seneste af flere voldtægtssager. I en af dem er en folkevalgt politiker i delstaten Uttar Pradesh blandt de mistænkte.

Demonstranter er gået på gaden for at udtrykke deres utilfredshed med sagerne. En del af vreden rettes mod det hindunationalistiske parti, som har magten i landet.

I tilfældet med den otteårige pige fra Jammu-Kashmir indeholder sagen en etnisk undertone. Kritikere angriber det hindunationalistiske parti for i første omgang at tage de anklagede i forsvar.

Den otteårige pige var en muslimsk pige, mens de anklagede var hinduer.

/ritzau/AP