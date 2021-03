Indiens coronakrise er forværret med millioner af smittede

Myndighederne frygter farlig udvikling, når 150 millioner deltager i religiøs valfart og bader i Ganges.

Indien registrerede i sidste uge 260.000 nye coronavirustilfælde, hvilket dækker over en af de største stigninger under hele pandemien.

Stigningen i smitte fortsatte mandag, hvor der med næsten 47.000 nye smittetilfælde blev registret det højeste antal af nye covid-19 tilfælde i flere måneder på det døgn.

En kaotisk landsomfattende nedlukning af samfundet er begyndt. Nedlukningen vil gøre mange arbejdsløse og forværre økonomien for navnlig de fattigste. Men mange steder bliver alle restriktioner ignoreret.

Antallet af registrerede smittede er nu over 11, 65 millioner - det højeste antal i verden efter USA og Brasilien. Stigningen i antallet af dødsfald med covid-19 er det højeste siden nytår og ligger nu på omkring 160.000.

I nogle dele af Indien går folk stadig uden mundbind, og regler om at holde social afstand bliver ignoreret.

Myndighederne advarer om, at politiske valgmøder er farlige, og de frygter kommende hindufestivaler ved Ganges-floden i blandt andet den hellige nordlige by Haridwar.

De lokale myndigheder venter 150 millioner besøgende ved den ugelange Kumbh Mela-valfart, som kun holdes hvert 12. år. Mange indere tror på, at de får syndsforladelse ved at bade i Ganges i perioden.

Stigningen i smittetilfælde understreger problemer omkring landets vaccinationsprogrammer, til trods for at Indien er verdens største producent af covid-19 vacciner.

Indien har administreret over 44 millioner doser, siden det begyndte at udrulle vaccinationskampagner i midten af januar. Det er planen, at 300 millioner af landets 1,35 milliard indbyggere - skal være vaccineret i august.

Indien har solgt over 60 millioner vaccinedoser til 76 lande.

Det blev mandag meddelt i Moskva, at en af de store farmaceutiske virksomheder i Indien har indgået en aftale med den russiske investeringsfond RDIF om at producere op til 200 millioner doser af Sputnik V-vacciner årligt.

/ritzau/Reuters