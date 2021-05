Indiens fattige kaster corona-døde i floden Ganges

"Her er så dyb fattigdom, at folk ikke engang har råd til brænde til en kremering. De kaster lig i floden".

I indiske landsbyer, der hærges af coronapandemien, kastes døde ofte ud i en flod med en stor sten bundet om benene, fordi deres familier ikke har råd til kremeringer.

- Folk dør alle steder her i området. Det er en katastrofal situation på grund af fattigdommen, siger Kidwai Ahmad fra landsbyen Sadullahpur i delstaten Uttar Pradesh i det nordlige Indien.

- Her er så dyb fattigdom, at folk ikke engang har råd til brændet til en kremering. De kaster ofte et lig i floden med en stor sten, mens andre bare kastet ligene ud, som de er, tilføjer han

Kidwai Ahmad siger, at andre begraver deres døde i sjuskede grave, hvor de end ikke venter og ser om køer eller hunde spiser ligene.

I den seneste måned har der ikke været en eneste læge eller sundhedsarbejder i området.

De syge bliver i deres hjem og tager nogle urte-blandinger, siger Ahmad.

Han siger, at hvis nogen af de syge får mulighed for at komme hen til en klinik, så møder de et sted, hvor der er mangel på sengepladser, mangel på medicin og mangel på ilt.

De seneste dage er over 100 lig drevet i land langs den enorme flod Ganges, som løber gennem store dele af det nordlige Indien. I Unnao-distriktet i Uttar Pradesh begraves snesevis af mennesker i sandet langs flodbredden.

Fredag meddelte myndighederne, at de vil begynde at sende patruljer ud for at hindre begravelser ved floden.

De indiske myndigheder meldte søndag om 311.170 nye registrerede covid-19 tilfælde over et døgn og flere end 4000 dødsfald med covid-19.

En anden bølge har spredt sig i landet siden april, og ingen har rigtigt overblik over problemernes omfang i Indiens landlige provinser og mange landsbyer, hvor omkring 70 procent af de 1,3 milliard indbyggere bor.

