Indiens højesteret fastholder fratagelse af Kashmirs autonomi

Indiens højesteret har mandag besluttet at opretholde en regeringsbeslutning fra 2019 om at tilbagekalde regionen Kashmirs autonomi.

Samtidig fastslås det, at der næste år skal afholdes valg i Kashmir inden 30. september.

Regionen Jammu og Kashmir, som er den eneste i Indien med muslimsk flertal, har i mere end 75 år været kilde til splid mellem Pakistan og Indien siden de to landes selvstændighed i 1947.

I 2019 besluttede premierminister Narendra Modis regering at tage den særlige status med delvis selvbestemmelse fra Kashmir.

Beslutningen blev efterfulgt af en udstationering af titusindvis af soldater i regionen samt en månedlang nedlukning af kommunikationen. Der var også masseanholdelser.

Erklæringen fra 2019 ses af højesteret som "en kulmination på integrationsprocessen og som sådan en gyldig magtudøvelse".

Narendra Modi kalder beslutningen fra højesteret "historisk".

Han mener, at den "giver løfter om en lysere fremtid, og at den er et vidnesbyrd om vores fælles beslutsomhed i forbindelse med at bygge et stærkere og mere samlet Indien".

/ritzau/AFP