Indiens hovedstad sætter ny varmerekord: Knap 50 grader

De 30 millioner mennesker, som bor i Indiens hovedstad, New Delhi, oplever lige nu en helt ny rekord: Her er der målt den højeste temperatur nogensinde, nemlig 49.9 grader.

Det har fået myndighederne til at advare om mangel på vand.

Det er Indiens meteorologiske kontor (IMD), som har målt den rekordhøje temperatur tirsdag ved vejrstationer i to forstæder.

Ifølge IMD er temperaturen ni grader højere end forventet på dette tidspunkt.

Der advares om, at varmen kan være særligt farlig for børn, ældre mennesker og kronisk syge.

Der er ikke noget håb om, at det bliver køligere onsdag. Her melder meteorologerne om uændret temperatur, og de har udsendt en rød advarsel. Den skal mane folk til forsigtighed i den ekstreme varme.

Man skal tilbage til maj 2022, hvor varmen nærmede sig samme niveau. Her krøb termometeret op på 49,2 grader, skriver de indiske medier.

Så inderne er vant til ekstrem sommervarme.

Men mange års klimaforskning har påvist, at hedebølgerne bliver længere og mere intense.

Myndighederne i New Delhi har under varmebølgen advaret borgerne om, at der kan opstå mangel på vand. Nogle områder har derfor fået lukket for vandet.

Ministeren for vand, Atishi Marlena, har opfordret til "kollektiv ansvarlighed". At begrænse brugen af vand så meget som muligt, skriver avisen Times of India.

- For at adressere problemet med vandmangel, så har vi taget en masse midler i brug, blandt andet at reducere vandforsyningen fra to til en gang om dagen i mange områder, siger han.

Det sparede vand vil så blive leveret til områder, hvor man kun har adgang til vand i 15 til 20 minutter om dagen.

