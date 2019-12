Indiens nye statsborgerskabslov

* 11. december vedtog Indiens nationalforsamling en lovændring, som åbner muligheden for, at der kan gives indisk statsborgerskab til indvandrere uden lovlig ophold fra Afghanistan, Bangladesh og Pakistan.

* Buddhister, kristne, hinduer, jainister og sikher, som er flyttet til Indien før 2015, kan alle få indisk statsborgerskab. Loven har udløst protester, fordi den ikke gælder for muslimer.

* Samtidig er det stærkt omstridt, at papirløse indvandrere, som konkurrerer om landets arbejdspladser, kan få lovligt ophold.

* Premierminister Narendra Modis hindunationalistiske regering siger, at det er lovens formål at beskytte forfulgte minoriteter. Regeringen henviser til, at nabolandene har muslimske flertal.

* Andre udsatte grupper – som Myanmars rohingyaer, Sri Lankas tamiler og Kinas tibetanere – er heller ikke omfattet af loven.

* Loven skal prøves ved landets højesteret i januar.

Kilder: TT, Reuters, FN.

/ritzau/