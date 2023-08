Indiens regering under Modi overlevede kriseafstemning

Indiens regering under ledelse af premierminister Narendra Modi overlevede torsdag et mistillidsvotum i parlamentet i New Delhi. Det skete efter, at regeringslederen havde holdt en ophidset brandtale til parlamentet i en kulmination på tre dages debat.

Mistillidsafstemningen blev ifølge AFP udløst af omfattende uroligheder og sammenstød mellem forskellige befolkningsgrupper i delstaten Manipur. Voldelige sammenstød har i de seneste måneder kostet over 150 personer livet.

Debatten i parlamentet fandt sted i en meget anspændt stemning.

Kongrespartiets leder, Rahul Gandhi, der er i opposition, udvandrede fra parlamentet i protest sammen med partifæller op til mistillidsafstemningen.

Forinden havde Gandhi fremsat hårde beskyldninger mod regeringen.

- Modis regering er på vej til at brænde hele landet ned, sagde han.

Modi svarede i samme hårde tone og beskyldte oppositionen for at tale "ondskabsfuldt og trække sig tilbage uden at tage ansvar.

- I spreder løgne og stikker af, sagde Modi, som med sit regerende hindunationale parti har fået skabt en bred magtbase ved at pege på en form for indisk nationalisme med stærke hinduistiske indslag.

Modis parti har vundet jordskredssejre ved to tidligere valg, og han står også til at vinde næste års parlamentsvalg.

Modis parti, BJP, har et bredt flertal i parlamentet med 543 medlemmer.

/ritzau/AFP