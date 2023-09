Indisk delstat lukker flere områder for at bekæmpe farlig virus

I den sydlige indiske delstat Kerala har myndighederne beordret skoler, kontorer og banker lukket i flere områder.

De er erklæret inddæmningszoner, efter der er registreret to personer døde af den sjældne og dødelig nipah-virus.

Virusset overføres fra smittede flagermus og grise.

Der har tidligere været udbrud af sygdommen i Malaysia og Singapore.

En voksen og et barn er stadig smittet og behandles på hospitalet. Flere end 130 personer er blevet testet for virusset.

Der vil onsdag ankomme tre delegationer fra Indiens føderale regering, heriblandt virologer, for at foretage yderligere undersøgelser. Det oplyser en anonym embedsmand.

Den dødelige nipah-virus, der giver hjerneskader, blev identificeret første gang i 1999 under et udbrud i Malaysia og Singapore. Sygdommen ramte svineopdrættere og andre, der havde berøring med grise.

Det er det fjerde udbrud i Kerala siden 2018. Det år blev en 26-årig mand ramt. Han spredte sygdommen til sin familie og patienter på et hospital. 21 af de 23 smittede døde ved den lejlighed.

Yderligere to døde under udbrud i 2019 og 2021.

I et undersøgende studie, som Reuters stod bag i maj, blev dele af Kerala identificeret som et af de steder, der er i størst risiko for virusudbrud båret af flagermus.

En af forklaringerne er omfattende afskovning og byudvikling. Det har bragt mennesker og dyreliv i tættere kontakt.

Kerala har knap 35 millioner indbyggere. Delstaten ligger ved Det Arabiske Hav.

