Indisk delstat rammes af værste cyklon i over to årtier

Mens Indien forsøger at håndtere omfattende coronasmitte, rammes landet af en voldsom cyklon på vestkysten.

En voldsom cyklon, der allerede har kostet mindst 12 personer livet, er mandag hastigt på vej mod den indiske delstat Gujarat.

Cyklonen, der står til at blive den værste i delstaten i over to årtier, har sendt omkring 150.000 personer på flugt fra deres hjem. Samtidig har myndigheder lukket havne samt en af delstatens største lufthavne.

- Det her kommer til at bliver den mest voldsomme cyklon, der rammer Gujarat de seneste 20 år, siger Pankaj Kumar, en minister fra delstaten.

- Den kan sammenlignes med en cyklon i 1998, der ramte Kandla og forårsagede omfattende ødelæggelser, lyder det.

Cyklonen, der hedder Tauktae, er allerede gået i land i nogle kyststater på Indiens vestkyst. Den ventes at ramme Gujarat mandag aften lokal tid.

Den har hidtil efterladt sig 12 døde og et spor af stor ødelæggelse. Den har blandt andet skabt store oversvømmelser i millionbyen Mumbai.

Cyklonen rammer, på et tidspunkt hvor Indien forsøger at håndtere en landsdækkende bølge af coronasmitte.

Mandag registrerede Indien 281.389 nye tilfælde af coronasmitte. Det svarer til knap 21 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning svarer Danmarks seneste smittetal på 964 til godt 16 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Indiens smittetal er relativt set altså ikke meget højere end Danmarks. Der kan dog være stor forskel på landes teststrategi og deres evne til at håndtere coronapatienter i sundhedsvæsenet.

/ritzau/Reuters