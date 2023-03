Indisk domstol afviser ny sag mange år efter Bhopal-katastrofe

Indiens højesteret har tirsdag afvist den indiske regerings ønske om på vegne af ofre at søge mere erstatning fra den amerikanskejede virksomhed Union Carbide Corporation.

I 1984 skete verdens hidtil største industriulykke, da virksomhedens fabrik i den indiske storby Bhopal ved en fejl udsendte det ekstremt giftigt materiale methyl isocyanat.

Det forgiftede en halv million indbyggere og slog mange mennesker ihjel. Adskillige tusinde mennesker mistede livet, men det nøjagtige antal kendes ikke.

Efter katastrofen lagde Indien sag an mod Union Carbide. Selskabet søgte en løsning uden om domstolene og gik i 1989 med til at betale en erstatning på 470 millioner dollar.

Indiens regering henvendte sig i 2010 til den indiske højesteret for at søge yderligere erstatning for de store lidelser, som mange beboere i Bhopal blev påført.

Men højesteretten har nu afvist regeringens anmodning.

- Vi mener ikke, at det vil være en passende handling eller metode at pålægge UCC (Union Carbide) et større erstatningsansvar end det, som det oprindeligt blev påført, hedder det i domstolens afgørelse.

Union Carbide, der producerede kunstgødning i Bhopal, er siden blev overtaget af den amerikanske kemigigant Dow Chemicals.

/ritzau/Reuters