Indisk gletsjerulykke var ekstra fatal midt i arbejdstiden

Mindst 18 personer er døde efter et indisk gletsjerkollaps, der sammenlignes med scener fra en katastrofefilm.

Et gletsjerkollaps i Indien, der søndag forårsagede voldsomme ødelæggelser, har kostet mindst 18 personer livet.

Det oplyser regeringen i den ramte delstat, Uttarakhand, mandag.

Et stort stykke is menes søndag morgen lokal tid at være brækket af en gletsjer i den nordlige del af bjergkæden Himalaya. Det fik voldsomme vandmasser til at rase ned mod en smal dal.

Undervejs ødelagde vandmasserne blandt andet broer og veje, og to vandkraftværker blev ligeledes ramt. En række ansatte på de to værker er blandt de døde og savnede efter ulykken.

- Hvis den her ulykke var sket om aftenen - efter arbejdstiden - så ville situationen ikke have været lige så slem.

- Så havde arbejderne på og omkring arbejdspladsen have været hjemme, siger Trivendra Singh Rawat, der er den øverste minister i Uttarakhand.

Ud over de 18 døde savnes mindst 200 personer efter ulykken.

En af dem, der overlevede, fortæller, at han og en række kolleger pludselig var ved at blive fanget, mens de arbejdede inde i en tunnel.

- Vi var 300 meter inde i tunnelen, da der pludselig blev piftet og råbt, at vi skulle skynde os ud. Vi løb afsted, men vandet skyllede ind.

- Det var som scener fra en Hollywood-film. Vi troede ikke, at vi ville klare det, siger den 28-årige arbejder Rajesh Kumar.

/ritzau/