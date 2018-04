Indisk kvindeforkæmper sulter: Vil have dødsstraf for voldtægt

Formand for indisk kvindekommission har sultestrejket i fire dage for at få indført dødsstraf for voldtægt.

Den kvindelige formand for New Delhis kvindekommission (DCW) sultestrejker for at vise sin utilfredshed med Indiens lovgivning for voldtægt. Det skriver CNN.

Formanden, Swati Maliwa, har ifølge CNN nægtet at spise siden 13. april.

Hun startede strejken efter at have sendt et åbent brev til den indiske premierminister, Narendra Modi, hvor hun bad om at få indført dødsstraf for voldtægt.

- Vi burde have et system i dette land, hvor enhver, der voldtager en ung pige, bliver hængt i løbet af seks måneder, skriver hun.

Maliwa har iscenesat sin sultestrejke ved et stort officielt mindesmærke for Mahatma Gandhi, der var leder af Indiens uafhængighedsbevægelse.

Temperaturerne er oppe på 37 grader i Delhi og for at lindre hendes besvær, er Maliwa omgivet af støtter, der tilbyder hende vand.

De seneste dage er aktivister også gået på gaden for at vise deres støtte til Maliwa og hendes sag. Demonstranterne har holdt skilte med "stop voldtægt" og råbt budskabet i flok.

Indien har i de senere år været scene for flere ekstremt grove sager om voldtægt og gruppevoldtægt.

Den indiske regering reagerede i 2012, efter en 23-årig studerende blev gruppevoldtaget og dræbt.

Det fik regeringen til at indføre en række love, som strengere straffe for seksuel vold og længere fængselsstraffe for voldtægt.

Det er også blevet muligt at idømme folk dødsstraf. Men det er ifølge formanden for kvindekommissionen ikke nok - hun ønsker dødsstraf i alle tilfælde.

Senest er en kun otteårig muslimsk pige blevet voldtaget og dræbt i det nordlige Indien.

Sagen har bragt sindene i kog i Indien og ledt til voldsomme protester.

Samtidig har den politiske opposition beskyldt Modi's parti for at forsvare mændene, der stod bag den kriminelle handling.

/ritzau/