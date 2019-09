Indisk leder og Trump mødes med jubel i Houston

I tale til stor indisk-amerikansk gruppe siger Modi, at det nye "buzz-ord" i Indien er udvikling.

Indiens premierminister, Narendra Modi, har som besøgende udenlandsk leder fået usædvanlig stor opmærksomhed i Texas.

Modi talte sammen med præsident Donald Trump søndag til en stor begejstret folkemængde på et fodboldstadion i Houston.

Trump, der kaldte begivenheden for "en historisk begivenhed", fik sammen med sin gæst stående bifald fra den indisk-amerikanske folkemængde. Flere gange blev præsidentens tale afbrudt af jublende tilråb fra tilhørerne.

Den amerikanske leder hyldede venskabsbåndene mellem Indien og USA og rakte ud til en etnisk gruppe, som overvejende var imod ham ved præsidentvalget i 2016.

- I værner om vore værdier, I øger standarden i vort samfund, og I er oprigtigt stolte over at være amerikanerne, og vi er oprigtigt stolte over at have jer som amerikanere, sagde Trump til folkemængden.

Modi indledte sin tale på NRG Stadion, som er hjemsted for football-holdet Houston Texans med et højt "Howdy my friends!"

I sin tale fremhævede Modi, at Indien er på vej mod nye højder, og han sagde, at det nye "buzz-ord" i India i dag er "udvikling".

Modi og hans parti, Bharatiya Janata Party (BJP), er blevet stærkt kritiseret for sin "hindu-nationalisme", som har ført til en ny hård politik i den splittede Kashmir-region.

Kritikere af Modi kalder ham en autoritær manipulator, som vil gøre Indien til en gennemført hindu-nation. Men tilhængere af den indiske leder kalder ham en og asketisk leder, som ved, hvad det vil sige at være fattig, og som ønsker at skabe mere respekt om sit land.

- Modi! Modi! råbte folkemængden i Houston, som traditionelt er en stærk demokratisk enklave i det overvejende republikanske Texas.

Der er omkring fire millioner indisk-amerikanske vælgere i USA - 300.000 af dem bor i Houston og i den nærliggende millionby Dallas.

Modis besøg i Houston fandt sted for hans deltagelse i FN's klimatopmøde og generalforsamling i New York.

/ritzau/Reuters