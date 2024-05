Indisk opposition stemmer i 43 graders varme ved maratonvalg

Den indiske oppositionsleder, Arvind Kejriwal, opfordrede lørdag vælgerne i verdens største demokrati til at stemme "imod diktatur".

Det skete, da han selv afgav sin stemme i landets maratonvalg, som afvikles over seks uger.

- Brug jeres ret til at stemme. Stem imod diktatur, sagde Kejriwal, som er førsteminister i New Delhi-regionen og partileder i partiet Aam Aadmi.

Han stemte i 43 graders varme i New Delhi, hvor også Kongrespartiets Rahul Gandhi stemte lørdag.

De to oppositionspolitikere kæmper sammen mod den indiske leder, premierminister Narendra Modi, og dennes hindunationalistiske BJP-parti.

Under valgkampen er beskyldninger om lovbrud blevet fremsat igen og igen af valgets hovedpersoner. Kejriwal blev anholdt i april, og hans støtter mener, at anholdelsen havde til formål at svække førsteministeren med beskyldninger om økonomisk kriminalitet.

Modi og BJP har rettet flere forskellige beskyldninger mod både Kejriwal og Gandhi, hvilket har fået FN's menneskerettighedschef, Volker Turk, og forskellige menneskerettighedsgrupper til at udtrykke tvivl om, hvorvidt valget er frit og retfærdigt.

Den amerikanske tænketank BJP siger, at Modi og hans parti "i stigende grad bruger regeringens institutioner til at slå ned på politiske modstandere".

Næsten en milliard mennesker i Indien kan stemme ved Indiens valg, som blev indledt 19. april. Valget afholdes i syv faser over seks uger. Den sidste valgrunde afvikles 1. juni og resultatet ventes tre dage senere.

Rahul Gandhis oldefar Jawaharlal Nehru, som var Indiens første premierminister, og hans bedstemor og far tjente begge senere som premierministre.

Modis parti, BJP, menes dog at have klart overtaget over Kongrespartiet og Aan Aadmi - ikke mindste på grund af en svingende indsats fra Rahul Gandhi, som kritikere har kaldt "den modvillige prins".

