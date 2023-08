Indisk oppositionspolitiker bliver genindsat i parlamentet

Den indiske oppositionspolitiker Rahul Gandhi er blevet genindsat i det indiske parlament, efter at hans dom for æreskrænkelse er blevet suspenderet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rahul Gandhi blev "diskvalificeret fra sit medlemskab af Lok Sabha", skrev parlamentet 24. marts i en meddelelse med reference til underhuset i det indiske parlament.

Kort forinden var han blevet fundet skyldig i æreskrænkelse, efter at han under valgkampen i 2019 spurgte, hvorfor "alle tyveknægte har Modi som fælles efternavn".

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommentaren blev opfattet som et angreb på den indiske premierminister, Narendra Modi.

En indisk domstol idømte Rahul Gandhi to års fængsel.

I sidste uge suspenderede Indiens højesteret dog dommen.

Højesteretsdommer B.R. Gavai sagde i den forbindelse, at mens Gandhis udtalelser "ikke var i god smag", og at han "burde have været mere påpasselig med sine offentlige udtalelser", ramte strafudmålingen ikke kun Gandhi, men også de vælgere, som havde valgt ham til at repræsentere deres valgkreds.

Rahul Gandhi var præsident i Kongrespartiet fra 2017 til 2019. Han var desuden partiets kandidat til posten som premierminister ved valget i 2019.

Efter et stort valgnederlag til Narendra Modi gik han af som partiets præsident. I dag er han stadig en ledende figur i partiet, som er det største i den indiske opposition.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kongrespartiet har flere gange siddet på regeringsmagten i Indien.

I dag har partiet mindre end ti procent af sæderne i parlamentet.

I oktober sidste år blev Mallikarjun Kharge valgt som præsident for Kongrespartiet.

Det er første gang i 24 år, at det ikke er en person fra Rahul Gandhis familie, der sidder på posten. Tidligere har både hans far og farfar været præsident for partiet.

/ritzau/