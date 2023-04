Indisk politi anholder separatist efter månedlang menneskejagt

En menneskejagt, der har varet i over en måned, er forbi i Indien, efter at myndighederne har anholdt separatisten Amritpal Singh.

Det oplyser indisk politi søndag.

- Singh er blevet anholdt i Moga i Punjab. Vi opfordrer borgere til at opretholde fred og ro. Lad være med at dele falske nyheder, skriver politiet i den nordlige delstat Punjab på Twitter.

Ifølge indiske medier meldte Amritpal Singh sig selv til politiet tidligt søndag morgen lokal tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Singh blev en berømt skikkelse tidligere i år ved at prædike om oprettelsen af Khalistan, en selvstændig sikh-stat. Khalistan betyder de renes land.

I 1980'erne og 1990'erne førte militante sikher i Punjab en blodig kamp for en selvstændig stat.

Bevæbnet med sværd, knive og pistoler angreb Singh og hans tilhængere i februar en politistation. Det skete, efter at en af den 30-årige prædikants hjælpere var blevet anholdt og sigtet for overfald og forsøg på bortførelse.

Myndighederne forsøgte derefter at anholde Singh, som har været på flugt siden 18. marts. Her flygtede han fra politiet på en motorcykel, efter at han havde iklædt sig noget andet tøj ved et sikh-tempel.

I jagten på Singh afbrød myndighederne internetforbindelsen i Punjab, hvor der bor 30 millioner mennesker, i flere dage.

Samtidig anholdt de over 100 af hans tilhængere og forbød i nogle områder forsamlinger på mere end fire personer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter angiveligt at være blevet spottet i New Delhi og andre steder offentliggjorde Singh en video i slutningen af marts.

I videoen hånede han myndighederne og kaldte politioperationen for "et angreb på sikh-samfundet".

Også uden for Indiens grænser udløste menneskejagten protester blandt sikher. Blandt andet foran indiske konsulater i Storbritannien, Canada og USA.

I San Francisco i USA blev der knust ruder, mens der i Ontario i Canada blev udført hærværk på en Gandhi-statue.

I Punjab er omkring 58 procent af indbyggerne sikher, mens 39 procent er hinduer.

/ritzau/AFP