Indisk politi dræber fire mænd mistænkt for drab og voldtægt

Flere folk er samlet for at fejre, at politiet i Indien har dræbt fire mænd mistænkt for drab og voldtægt.

Fire mænd, der var mistænkt for at voldtage og dræbe en 27-årig dyrlæge, er fredag blevet skudt og dræbt af politiet i Indien.

Det oplyser indisk politi.

De fire mænd havde været i politiets varetægt i en uge. De blev skudt tidligt fredag morgen i forbindelse med en rekonstruktion.

Under rekonstruktionen forsøgte mændene angiveligt at flygte fra politiet.

- De blev dræbt i krydsild. De prøvede at vriste våben fra vagterne, men blev skudt og dræbt, siger vicepolitikommissær Prakash Reddy.

Mændene var mistænkt for at voldtage og dræbe en kvinde, inden de angiveligt brændte hendes lig. De skal have punkteret hendes scooter og herefter have lokket hende med sig med et løfte om at reparere den.

Sagen har ført til store demonstrationer forskellige steder i Indien.

Nyheden om drabet på de fire førte fredag til jubel. Flere hundrede personer samlede sig nær stedet, hvor mændene blev skudt, for at fejre deres død ved blandt andet at affyre fyrværkeri og kaste blomsterblade over politiet.

Også kvindens familie er glad for den seneste udvikling.

- Det er ti dage siden, min datter døde. Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed over for politiet og regeringen.

- Min datters sjæl har fået fred, siger hendes far ifølge nyhedsbureauet ANI, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nogle rettighedsaktivister er dog kritiske over for håndteringen af sagen. De mener, at regeringen forsøger at undgå at placere et ansvar.

Det indiske politi beskyldes ofte for at dræbe mistænkte for at omgå den juridiske proces og for at dække over mislykkede efterforskninger.

- Det er fuldstændig uacceptabelt.

- Politiet må også stilles til ansvar. I stedet for efterforskning og retsforfølgelse begår staten drab for at distrahere offentligheden og undgå at placere et ansvar, siger advokat og aktivist Vrinda Grover.

Voldtægt og seksuel vold mod kvinder har været særligt i fokus i Indien siden 2012. Her blev en 23-årig kvinde om morgenen gruppevoldtaget i en bus i den indiske hovedstad, New Delhi. Kvinden døde efterfølgende af sine skader.

I 2017 registrerede politiet 33.658 voldtægtssager i Indien, skriver BBC.

