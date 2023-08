Indisk rumfartøj er gået i kredsløb om Månen

En indisk rumraket, som skal forsøge at lande på Månen, er lørdag gået i kredsløb om Månen.

Det oplyser det indiske rumagentur ifølge nyhedsbureauet AFP.

Raketten er ubemandet og hedder Chandrayaan-3. Den blev opsendt fredag den 14. juli fra en base i Indiens sydlige delstat Andhra Pradesh.

Formålet med missionen er, at rumfartøjet skal lande på Månens sydpol. Det har ingen af de førende rumfartsnationer tidligere gjort.

Hvis missionen lykkes, vil det fremme Indiens status som en af verdens førende rumnationer.

Hvis alt går efter planen, vil rumraketten lande på Månen enten den 23. eller 24. august.

Rummissionen er det indiske rumagenturs andet forsøg på at få et rumfartøj til at lande på Månens sydpol.

I 2019 lykkedes det Indien at få rumfartøjet Chandrayaan-2 i kredsløb om Månen. Da det skulle lande, blev det imidlertid knust nær det sted, hvor Chandrayaan-3 vil forsøge at lande.

Chandrayaan betyder "månekøretøj" på sanskrit. Rumfartøjet indeholder en rover, som er et køretøj, der er designet til at bevæge sig på Månens sydpol.

Det er konstrueret til at være funktionelt i to uger. Her skal det gennemføre en serie eksperimenter på Månens sydpol, der ifølge AFP ikke er blevet udforsket ret meget.

Det er et område, der har særlig interesse for rumorganisationer og private aktører i rummet. Det skyldes, at der her kan findes vand i form af is.

Det er en af de afgørende faktorer, hvis der i fremtiden skal etableres en rumstation på Månen.

Hvis Indien formår at gennemføre rummissionen, vil landet slutte sig til de tre andre lande, som har været i stand til at lande på Månen. Det drejer sig om USA, det tidligere Sovjetunionen og Kina.

