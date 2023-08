Indisk rumfartøj er landet på Månens sydpol

Det indiske rumfartøj Chandrayaan-3 er onsdag eftermiddag dansk tid landet på Månens sydpol, bekræfter tv-optagelser fra det indiske kontrolcenter.

Det er et meget stort gennembrud for indisk rumfart. Det kommer fire år efter, at Indien forsøgte at lande et tilsvarende ubemandet rumfartøj. Det blev knust ved landingen.

Det er mindre end en uge siden, at Rusland forgæves forsøgte at lande på Månens sydpol med et rumfartøj. Også det blev ødelagt ved landingen.

Det er en mission, der anses for meget vigtig for den fremtidige udforskning af månen. Og meget vigtig for Indiens selvforståelse som en rummagt.

Inden landingen lød det fra Carla Filotica fra selskabet SpaceTec Partners, at det vil gøre det muligt for Indien at udforske, om der er vand i form af is på Månen. Og dette er meget vigtig for opsamlingen af data og videnskaben om Månens geologi.

Vand på Månen kan få stor betydningen ved fremtidens rumekspeditioner. For vand kan give brændstof, ilt og drikkevand.

Der var onsdag i Indien en næsten feberagtig stemning forud for den planlagte månelanding. Der var kæmpeoverskrifter i landets aviser, og tv-kanalerne fulgte nonstop nedtællingen til landingen.

/ritzau/