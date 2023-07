Indisk rumfartøj sætter kurs mod Månens sydpol

Indiens rumagentur har fredag med held opsendt en raket, der skal bringe et ubemandet rumfartøj til Månen.

Missionen skal fuldbyrdes i næste måned med en landing ved Månens sydpol.

Det har ingen af de førende rumfartsnationer tidligere gjort, og krones det med held, vil det fremme Indiens status som en førende magt i Rummet.

Raketten blev opsendt fra rumbasen i den sydlige delstat Andhra Pradesh.

Artiklen fortsætter under annoncen

16 minutter senere frigjorde landingsfartøjet Chandrayaan-3 sig og blev sendt i kredsløb om Jorden.

Herfra skal det via et loop sendes på rejsen mod Månen og den planlagte landing.

Hvis missionen lykkes, så vil Indien slutte sig til de tre andre lande, som har været i stand til at lande på Månen. Det drejer sig om USA, det tidligere Sovjetunionen og Kina.

Men kun USA har landsat mennesker på Månen. Første gang i 1969.

Hvis det går efter planen vil Chandrayaan-3-fartøjet være det første til at lande på Månens sydpol.

Det er et område, der har særlig interesse for rumorganisationer og private aktører i Rummet. Fordi der kan findes vand i form af is. En af de afgørende faktorer, hvis der i fremtiden skal etableres en rumstation på Månen.

/ritzau/Reuters