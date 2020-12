Indiske arbejdere hærger iPhone-fabrik efter klager over løn

Møbler, produktionsudstyr og ruder blev smadret, da arbejdere lørdag hærgede en iPhone-fabrik i Indien.

Efter klager om måneder uden løn og dårlige forhold har indiske arbejdere hærget en fabrik, der producerer iPhones.

Det skriver BBC.

Fabrikken, der ligger nær byen Bangalore i det sydlige Indien, bliver drevet af det taiwanesiske selskab Wistron Infocomm, som er leverandør til Apple.

Over 100 arbejdere er ifølge indisk politi blev anholdt.

Episoden bliver efterforsket, ligesom at arbejdernes klager over løn og arbejdsforhold vil blive undersøgt, lyder det ifølge Wall Street Journal.

Under den voldsomme hærgen af fabrikken blev ruder knust og ledende medarbejderes kontorer endevendt.

Møbler, produktionsudstyr og døre blev smadret med kæppe og stænger.

Den voldsomme hærgen begyndte ifølge Times of India lørdag, efter at 2000 arbejdere havde færdiggjort deres nattevagt.

En talskvinde for selskabet Wistron, Joyce Chou, har udtalt sig om episoden:

- Vi følger loven og støtter myndighederne i deres efterforskning, siger hun ifølge Wall Street Journal og understreger, at selskabet er "dybt chokeret".

Hverken til BBC eller Wall Street Journal har Apple udtalt sig.

CN Ashwathnarayan, der er stedfortrædende førsteminister i delstaten Karnataka, har fordømt episoden og siger, at hans regering vil sikre, at situationen "løses hurtigt", og at arbejdernes rettigheder beskyttes, skriver BBC.

En fagforeningsleder har sagt til Times of India, at der er foregået "brutal udnyttelse" på fabrikken.

- Delstatsregeringen har tilladt selskabet at se stort på basale rettigheder, siger fagforeningslederen Satyanand, der kun anvender ét navn.

Der arbejder i alt omkring 15.000 mennesker på fabrikken, anslås det.

/ritzau/