To indiske kvinder fik barberet hår af efter sexangreb

Angreb på fattige kvinder i Indiens landdistrikter sker ofte ustraffet viser groft voldtægtsforsøg.

En indisk mor og hendes datter fik deres hår barberet af og blev trukket gennem gaderne i deres landsby, efter at de havde modsat sig en gruppe mænd, som ville voldtage dem, oplyser politiet fredag.

Indien, der er verdens største demokrati, kæmper med udbredte sexforbrydelser mod kvinder - navnlig i landdistrikter, hvor langt størstedelen af landets 1,3 milliard indbyggere bor.

En lokal embedsmand, Mohommad Khurshid, tiltvang sig sammen med andre mænd adgang til de to kvinders hjem i den østlige delstat Bihar, hvor de ifølge politiet forsøgte at voldtage den nygifte 19-årige datter.

Da kvinden og hendes mor gjorde modstand, blev de begge fysisk fastholdt og en lokal barber blev tilkaldt for at klippe deres hår af, siger kvinderne, som efterfølgende blev trukket gennem gaderne i en demonstration af mandligt overherredømme i lokalsamfundet.

- Vi blev slået meget hårdt med stokke. Jeg har sår over hele kroppen, og min datter er også hårdt medtaget, siger moren til nyhedsbureauet ANI.

Politiet siger ifølge BBC, at to mænd er anholdt og fem andre er eftersøgt i sagen.

Sagen har vakt national opsigt, og det har ikke mindst vakt opsigt, at det var en offentligt ansat embedsmænd som førte an i overgrebene, som afslører, at dybt patriarkalske normer er stærkt rodfæstede i landet.

Den selvfølgelighed, som mændene udviste under overfaldet, viser ifølge BBC, at der i dele af landet ikke er frygt for loven, når der er tale om angreb på fattige og marginaliserede grupper. Disse grupper opgiver som regel på forhånd at gå til politiet.

I april blev en teenagepige udsat for et syreangreb, efter at hun havde gjort modstand ved en voldtægtsangreb. For nylig blev en anden kvinde angrebet og ført nøgen ned til en markedsplads i en landsby.

Samtidig har der været en del opsigtsvækkende sager om voldtægter af børn. Tidligere i denne måned har der været stor fokus på en sag, hvor syv mænd blev anholdt og dømt for voldtægt og drab på en otteårig nomadisk pige i Kathua i det nordvestlige Indien.

I sagen, der har bidraget til indførelse af dødsstraf for børnevoldtægter, blev den otteårige pige bortført, da hun passede heste i Kathuas og tortureret og voldtaget gennem fem dage i et hindutempel, hvorefter hun blev banket og kvalt ihjel.

/ritzau/AFP