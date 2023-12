Indonesien afslutter vanskelig eftersøgning efter vulkanudbrud

Redningsfolk har fundet yderligere en død efter den indonesiske vulkan Marapi gik i udbrud søndag 3. december på øen Sumatra.

Det siger de indonesiske myndigheder torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dødstallet stiger dermed fra 22 til 23. Tirsdag fandt redningsfolk ni lig under eftersøgningen, og dermed var der kun en enkelt person, som fortsat var meldt savnet.

De indonesiske myndigheder mener nu, at alle de vandrere, som har været savnede efter vulkanudbruddet, er fundet. Derfor indstiller myndighederne eftersøgningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indsatsen for at finde og evakuere personer på Marapi er foregået under udfordrende forhold.

Således har regn og glatte veje samt flere små udbrud besværliggjort eftersøgningen.

Indonesiens Vulkanologiske Institut har siden 2011 advaret om, at det er usikkert at bestige vulkanen.

Det har instituttets chef, Hendra Gunawan, sagt til nyhedsbureauet Reuters.

- Anbefalingen var, at man ikke skulle bestige bjergtoppen, at ingen skulle bevæge sig inden for tre kilometer af krateret, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udbruddet er det mest dødbringende i Indonesien siden et i 1979, der dræbte 60 mennesker.

Øgruppen ligger i bæltet, som kaldes "ildringen". Det er en betegnelse for et bælte af vulkaner, der ligger langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Indonesien har næsten 130 aktive vulkaner.

Marapis seneste udbrud - før søndag - var i 2018. Her sendte vulkanen aske flere kilometer op i atmosfæren.

/ritzau/AFP