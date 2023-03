Indonesien bygger ny omstridt hovedstad på Borneo

De første spadestik er taget på det østlige Borneo til opførelsen af en ny hovedstad i Indonesien.

Omkring 7000 byggearbejdere er ved at lægge grunden til den nye storby, som skal være nyt hjemsted for landets regering frem for Jakarta, som er nedslidt og ramt oversvømmelser.

Myndighederne forsikrer ifølge Reuters, at den nye miljørigtige by Nusantara vil stå klar i 2024.

Men kritiske røster siger, at projektet er en trussel mod miljøet og mange dyr - blandt andet orangutanger og solbjørne.

Det er de vigtigste byggerier - blandt andet præsidentpaladset - som ifølge planen skal stå færdig i august 2024.

Arkitekterne har et erklæret mål om at opføre moderne, urbane bygninger side om side med traditionelle indiske bygninger i kombination med traditionel indonesisk arkitektur.

Præsidentpaladset kommer for eksempel til at få form som en såkaldt garuda, en ørnelignende fugl fra den indonesiske mytologi. Den er også ørigets nationalsymbol.

Myndighederne har lovet en holdbar og miljøvenlig ny hovedstad, som skal være dobbelt så stor som New York.

Miljøgrupper forudsiger, at store områder med regnskov vil blive ødelagt, og de efterlyser planer for beskyttelse af dyr og natur.

Nusantara er flagskib for præsident Joko Widodo og blev præsenteret som en grøn, smart og moderne by.

Men prisen er på 32 milliarder dollar - op mod 224 milliarder kroner, og covid-19 pandemien har forsinket projektet.

Virksomheder fra både ind- og udland vil opnå skattefordele ved at anlægge nye filialer i Nusantara.

Ud over præsidentpaladset skal en ny rådhusplads og fire ministerier være klar til den officielle indvielse i august 2024.

/ritzau/Reuters