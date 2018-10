Indonesien opgiver søgning efter tusinde af savnede

Eftersøgning efter døde eller levende efter tsunami og jordskælv opgives i Indonesien.

Myndighederne i Indonesien opgiver at finde flere ofre efter de to jordskælv og den tsunami, der ramte øen Sulawesi i slutningen af september. Dermed vinker myndighederne farvel til at finde tusindvis døde eller i live.

Det oplyser Bambang Suryo, der er talsmand for eftersøgningen.

- Eftersøgningen efter ofre slutter torsdag eftermiddag (lokal tid, red.), siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I forvejen har myndighederne fundet over 2000 dræbte i forbindelse med katastrofen.

Eftersøgningen indstilles med en massebøn rundt om på øen.

/ritzau/