Indonesien redder 69 rohingya-flygtninge efter kæntring

Indonesiske myndigheder har torsdag reddet mindst 69 rohingya-flygtninge, efter at deres båd var kæntret dagen før.

Det meddeler en journalist fra det franske nyhedsbureau AFP, der er om bord på redningsfartøjet.

Rohingyaerne bliver nu bragt i land.

Redningsfolk havde travlt med at redde gruppen af rohingyaer, efter at de så dem i vandet. De holdt fast i en båd, der lå med bunden opad, ud for den vestindonesiske kyst Aceh.

De fortrinsvis muslimske rohingyaer bliver forfulgt i Myanmar, og tusindvis af dem sætter livet på spil hvert år på lange og dyre rejser til søs i håbet om at nå frem til Malaysia eller Indonesien.

- 69 personer er blevet evakueret af et redningshold, siger journalisten fra AFP.

Billedmateriale fra båden viser mænd, kvinder og børn, der bringes i sikkerhed af et lokalt redningshold.

Flygtningegruppens træbåd og et andet fartøj, der prøvede at hjælpe dem, kæntrede begge onsdag.

De overlevende mener, at der var omkring 150 rohingyaer om bord på båden.

Onsdag blev seks rohingyaer reddet af fiskere.

- Eftersom det var mørkt, var processen vanskelig, og de kunne ikke finde dem. Her til morgen vil de fortsætte med at lede efter og redde dem, siger Faisal Rahman, der arbejder for FN's flygtningeorgan, UNHCR.

En af de overlevende siger, at mange flygtninge blev revet væk af strømmen, og at de er savnede og frygtes døde.

- Jeg har kommunikeret med en af de seks, der blev reddet af de lokale. Han siger, at der var 151 om bord på båden. Efter båden kæntrede er omkring 50 måske savnede og måske døde, siger Rahman.

- Vi koordinerer stadig med de respektive myndigheder for at gøre vores bedste for at redde så mange som muligt.

Lokalt politi og den regionale regering har ikke svaret på AFP's forespørgsel på en udtalelse om hændelse.

Fra midten af november til slutningen af januar er 1752 flygtninge, fortrinsvis kvinder og børn, kommet til de indonesiske provinser Aceh og Nordsumatra ifølge UNHCR.

Det er ifølge organisationen den største tilstrømning af flygtninge til Indonesien, hvor størstedelen af befolkningen er muslimer, siden 2015.

