Indonesisk øjenvidne: Tåregas blev affyret mod tribunerne

Øjenvidne beretter om kaos under optøjer efter en indonesisk fodboldkamp, hvor mindst 129 meldes døde.

Det udviklede sig fuldstændig kaotisk, da indonesisk politi lørdag aften affyrede tåregas mod fodboldfans på et stadion, fortæller et øjenvidne.

Mindst 129 mennesker mistede ifølge politiet livet under optøjerne efter en kamp i byen Malang på øen Java.

- En masse tåregas blev affyret mod tilhængerne. Hvert et hjørne af banen var omgivet af tåregas.

- Gassen blev affyret direkte mod tilskuertribunerne, lyder det i en øjenvidneberetning på Twitter fra Rezqi Wahyu, der ifølge det indonesiske medie Republika var til stede på stadion.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det lokale politi oplyser, at de fleste af ofrene er døde som følge af iltmangel. Tåregassen blev affyret i et forsøg på at sprede fansene på banen.

Fansene løb angiveligt ind på banen, efter at hjemmeholdet, Arema FC, havde tabt 2-3 til ærkerivalerne fra Persebaya Surabaya lørdag aften.

Ifølge Rezqi Wahyu var der under optøjerne ingen mulighed for at forlade stadion, fordi udgangene var overfyldte.

Hundredvis af mennesker løb ifølge nyhedsbureauet AP mod udgangen i et forsøg på at komme væk fra tåregassen. Nogle blev kvalt i kaosset, mens andre blev trampet ihjel. 34 mennesker døde på stedet.

Over 300 mennesker blev omgående fragtet til de nærmeste hospitaler for at modtage behandling, men mange døde enten på vejen eller på hospitalet.

Det forventes, at dødstallet vil stige yderligere, fordi mange af de 180 tilskadekomnes tilstand er forværret, skriver AP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har den indonesiske sikkerhedsminister på Instagram skrevet, at der forud for kampen var blevet solgt 42.000 billetter til en kamp, hvor sikkerheden kun tillod 38.000 fans på stadion.

Udenfor stadion var der efterfølgende mange, der kollapsede og besvimede, efter at de havde været fanget på stadion fyldt med tåregas, skriver Rezqi Wahyu på Twitter.

- Forholdene udenfor Kanjuruhan-stadionet var meget anspændte. Mange tilhængere var udmattede, og der var skrigende og grædende kvinder, tilhængere dækket af blod, ødelagte biler, skældsord og vrede. Mursten, jern og bambus fløj over det hele," skriver Rezqi.

/ritzau/