Indonesisk studerende begik 136 voldtægter i Manchester

36-årige student opholdt sig typisk uden for barer i Manchester, hvor han lokkede mænd hjem til sin lejlighed.

En studerende i Storbritannien, som begik mindst 136 voldtægter samt en række andre forbrydelser, er blevet idømt 30 års fængsel.

Den 36-årige studerende er af anklagemyndigheden blevet kaldt den "mest aktive voldtægtsmand, som nogensinde er blevet stillet for en domstol i Storbritannien".

Den 36-årige Reynhard Sinaga opholdt sig typisk uden for barer og klubber i Manchester, hvor han lokkede mænd hjem til sin lejlighed med løfter om drinks og et sted at sove.

Når de var inde i hans lejlighed bedøvede han dem og forgreb sig på dem. I mange tilfælde optog han overgrebet på sin mobiltelefon.

Manden fundet skyldig i 159 forbrydelser og har fået en straf på mindst 30 års fængsel.

Ved fire separate retssager er den 36-årige blandt andet fundet skyldig i at have bedøvet og voldtaget 48 mænd.

Sinaga har boet i Storbritannien siden 2007, og begik de 159 forbrydelser mellem januar 2015 og maj 2017.

Han gik efter unge mænd, som var fulde og sårbare. De blev bedøvet med beroligende medicin.

Ofrene var overvejende homoseksuelle, og mange af dem har ingen klar erindring om voldtægterne.

Sinaga blev anholdt, efter at et af hans ofre vågnede op under et overfald og gjorde modstand. Efterfølgende gik ofret til politiet, som fandt enorme mængder af fotos og filmoptagelser af sexovergreb og voldtægter hos Sinaga.

Retssagen er den hidtil mest omfattede i det britiske retssystem vedrørende voldtægter.

Anklagemyndigheden mener, at næsten 200 mænd blev ofre for Sinagas overgreb, men 70 af ofrene er ikke blevet identificeret af myndighederne.

/ritzau/Reuters