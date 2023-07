Indsamling giver millioner til drabssigtet fransk betjent

En indsamling til den politibetjent i Frankrig, der tidligere på ugen skød og dræbte en 17-årig i en forstad til Paris, har rundet en halv million euro.

Det svarer til 3,7 millioner kroner.

Formålet med indsamlingen er at støtte den varetægtsfængslede politibetjents familie.

- Han passede sit arbejde og har betalt en høj pris, lyder det i en meddelelse fra personerne bag indsamlingen.

En af dem, der har taget initiativ til indsamlingen, er Jean Messiha. Han støtter den franske politiker Eric Zemmour, som befinder sig på den yderste højrefløj.

Den varetægtsfængslede politimand er sigtet for drab.

Han og en kollega ville tirsdag foretage en kontrol af en bil, der holdt parkeret i forstaden Nanterre med den 17-årige dreng bag rattet. Da betjentene henvendte sig til drengen, forsøgte han tilsyneladende at køre væk.

Derpå skød og dræbte den ene betjent ham.

Betjentene forklarede i første omgang, at de frygtede, at drengen ville køre dem over.

Men da en video af episoden begyndte at cirkulere på internettet og viste et andet forløb, trak betjentene forklaringen i sig igen.

Drabet på den 17-årige tirsdag har udløst voldelige protester i hovedstaden Paris og flere andre franske storbyer.

Demonstranter har i de seneste dage blandt andet brændt hundredvis af biler af og været i sammenstød med politiet.

Over 2000 er anholdt i forbindelse med urolighederne, der begyndte natten til onsdag.

