Inflationen kan koste Biden og Demokraterne dyrt ved midtvejsvalget

Midtvejsvalget i USA præges af de højere leveomkostninger, som inflationen fører med sig. Til fordel for Republikanerne, der angriber Bidens økonomiske politik.

Det er ikke kun i Danmark, at den stigende inflation fylder meget hos borgerne forud for et valg.

Det samme er tilfældet i USA, hvor de stigende priser er den klart største bekymring hos vælgerne før midtvejsvalget 8. november.