Inflationen tager lille skridt nedad på det amerikanske marked

Fra oktober til november blev varerne på hylderne i de amerikanske forretninger en smule dyrere.

Men sammenligner man inflationen i oktober og november, skete der til gengæld et lille fald.

Således faldt inflationen fra 3,2 procent i oktober til 3,1 procent i november, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med andre ord steg priserne på de amerikanske varer 3,1 procent i løbet af de 12 måneder, der gik fra november 2022 til november i år.

Selv om inflationen ligger på et væsentligt lavere niveau end sidste år, er inflationen stadig for høj. Sådan lyder vurderingen fra blandt andre chefanalytiker Bjørn Tangaa Sillemann fra Danske Bank.

- Dagens tal understreger meget godt, at vi endnu ikke kan tage den bløde landing i amerikansk økonomi for givet.

- Inflationsmålsætningen er ikke opfyldt endnu, blandt andet fordi arbejdsmarkedet stadig er for stramt, siger Bjørn Tangaa Sillemann i en skriftlig kommentar til inflationstallene.

Inflationen i november er på linje med det, mange økonomer havde forventet, skriver Reuters, som har lavet en rundspørge blandt amerikanske økonomer forud for offentliggørelsen af inflationstallene for november.

Den amerikanske kerneinflation, som dækker over det samme som inflationen dog undtaget energi og uforarbejdede fødevarer, landede i november på fire procent.

Kerneinflationen var den samme i oktober, påpeger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Og den er høj, mener han.

- Kerneinflationen har nu ligget på mindst fire procent i to et halvt år. Kerneinflationen er fortsat for høj, og prisudviklingen over den seneste måned er også lidt til den høje side, siger han i en skriftlig kommentar.

Prisen på varerne i de amerikanske butikker steg beskedne 0,1 procent fra oktober til november.

Allan Sørensen forventer ikke, at de nye inflationstal kommer til at påvirke renten i USA. Den amerikanske centralbank (FED) skal tage stilling til en eventuel ændring af renten på et møde onsdag.

- Den overordnede inflation bevæger sig mod målet i et meget langsomt tempo, og derfor ændrer FED ikke på renten efter rentemødets afslutning i morgen, siger Allan Sørensen.

Sidste år toppede den amerikanske inflation på 8,6 procent.

/ritzau/