Ingen af norsk organisations lastbiler kan køre ind i Gaza

Den norske organisation Flyktninghjelpen oplyser til CNN, at ingen af deres lastbiler med nødhjælp kan krydse grænseovergangen Kerem Shalom fra Israel ind i Gazastriben.

Grænseovergangen ligger i det sydlige Gazastriben nær Rafah, der lige nu er centrum for krigen mellem Israel og Hamas.

Tidligere onsdag lød det fra Israel, at grænseovergangen var genåbnet.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) opfordrer til, at alle forhindringer fjernes, så nødhjælp kan komme ind i Gazastriben og fordeles over hele det palæstinensiske område.

Artiklen fortsætter under annoncen

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, siger, at "få" lastbiler i sidste uge fik adgang via en anden grænseovergang imellem Gazastriben og Egypten.

Organisationen er dog siden løbet tør for brændstof og kontanter til billeje, lyder det.

Flere end en million palæstinensere er flygtet til Rafah, en lille by ved grænsen mellem Egypten og Gazastriben.

Rafah er i denne uge blevet genstand for invasion af den israelske hær, som tirsdag morgen omkring klokken 07.00 oplyste, at hæren havde taget kontrol med den del af byen, som ligger i Gazastriben.

USA har flere gange advaret Israel om at gennemføre en landinvasion af byen.

Tilmed advarede WHO lørdag om, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis Israel gennemfører en landinvasion i Rafah.

/ritzau/