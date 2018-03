Ingen ende på krigshelvedet i Syrien

Mens krigen i Syrien går ind i sit ottende år, fortsætter blodsudgydelserne. Mange lande har interesser i krigen, og derfor ser eksperter ingen snarlig løsning.

Det er en dag, som ingen har grund til at fejre.

Torsdag er det syv år siden, at konflikten i Syrien begyndte med folkelige protester og siden udviklede sig til en blodig og beskidt krig, der fortsat koster tilfældige menneskeliv på daglig basis.

Trods flere end 350.000 tabte liv er der ifølge eksperter ingen udsigt til, at krigen nærmer sig en afslutning.

Helle Malmvig, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Mellemøsten, peger på, at Syrien har udviklet sig til et land med ikke bare én, men mange forskellige krige med en lang række globale og regionale magter involveret.