Ingen europæisk beslutning mandag om vaccine fra Moderna

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, vil ikke tage en beslutning mandag om vaccinen fra Moderna, fremgår det af den hollandsk lægemiddelstyrelse.

Det er forventningen, at EMA vil sige god for vaccinen mod covid-19 og anbefale EU-Kommissionen at godkende den.

Det vil dermed blive den anden vaccine i EU, der er godkendt. Den første var vaccinen fra de tysk-amerikanske medicinalselskaber BioNTech og Pfizer.

/ritzau/Reuters