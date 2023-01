Ingen fred i sigte i 2023: Nu er håbet det vigtigste

Ukraine og Ruslands betingelser for fred er ikke blot langt fra hinanden. Der er ingen at tale fred med i Moskva. Sanktionerne har bundet alle til regimets mast

Som for at markere blot en smule håb og optimisme ved indgangen til det nye år foreslog den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, i sidste uge, at der bliver indledt fredsforhandlinger på et-årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, den 24. februar 2023.

Udspillet kom, efter at den russiske præsident, Vladimir Putin, havde udtrykt ønske om fred snarest muligt. Et budskab, Putin kun gik på verdensscenen med, fordi den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, havde holdt – endnu – en stærk tale i og for den amerikanske kongres. Putins spin er i den forbindelse blot at italesætte, at det er USA - for der stod Zelenskyj jo foran den politiske elite i Washington og fik flere våben – der fører angrebskrig mod Rusland.