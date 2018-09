Ingen kan gemme sig for krigen i Yemen

Krigen er alle vegne i Yemen. Efter tre års kampe er det kun hver tredje indbygger, der er i stand til at forsørge sig selv. Der findes ingen normal hverdag, fortæller Christian Gad, nødhjælpschef i Dansk Flygtningehjælp, der lige er kommet hjem fra landet

Hver ny dag bringer sin dårlige nyhed om Yemen. 18 fiskere dræbt af bombardement på havet, mens de var ved at skaffe mad til deres familier. En Red Barnet-rapport, der fortæller, at fem millioner børn er truet af sult. FN-tal, der viser, at flere end to millioner mennesker er fordrevet fra deres hjem.

Krigen i Yemen har stået på i mere end tre år, og den er trængt ind i alle hjørner af livet. Fra de mest dramatiske, hvor det er et spørgsmål om liv eller død her og nu, til den snigende, uafvendelige påvirkning, der forkrøbler hverdagen og fremtiden, fortæller Christian Gad, nødhjælpschef i Dansk Flygtningehjælp, der netop er vendt hjem fra halvanden uges ophold i Yemen:

”Folk påvirkes på forskellig måde. Det værste er de steder, hvor folk er belejret som i Sarajevo under Balkankrigene. Det er det, vi blandt andet ser i Houdaida, hvor folk er udsat for store bombardementer og ikke kan slippe væk. Det er en klassisk modbydelig situation, hvor hver dag er en kamp for at overleve og skaffe tilstrækkeligt med mad.”

Men ud over disse mest åbenlyse konsekvenser, betyder bombardementerne også, at hverdagen falder sammen for børnene.

”Det normale familieliv med en mor og far, der har deres faste roller og gør bestemte ting i løbet af en dag, og hvor børnene går i skole – hele det mønster kollapser. Så ud over truslen mod livet selv efterlader krigen også især børnene med enorme traumer,” siger Christian Gad og minder om, at Yemen i forvejen ikke var verdens mest ressourcestærke land.

”Det var allerede før krigen et meget sårbart land, hvor staten ikke fuldt ud var i stand til at sørge for skoler, sygehuse og anden form for velfærd. Hovedparten af befolkningen var kronisk underernæret. Så vi taler om en svækket befolkning og en svækket stat, der får en borgerkrig oveni.”

FN udnævnte i april Yemen til verdens værste humanitære katastrofe. Otte millioner yemenitter – en tredjedel af befolkningen – sulter. To tredjedele af befolkningen har behov for nødhjælp i en eller anden form. Kun en tredjedel af indbyggerne er i stand til at overleve ved egen hjælp.