Ingen lov forhindrer privatpersoner i at have en løve i Brandenburg

Der er ingen lov, der forhindrer privatpersoner i at have en løve i den tyske delstat Brandenburg der omkredser delstaten Berlin.

Dog skal myndighederne underrettes, hvis man ønsker at have det vilde kattedyr på privat grund.

I Berlin er det ulovligt for privatpersoner at have en løve.

Natten til torsdag oplyste politiet i Berlin, at der angiveligt var en løve på fri fod. Siden har omkring 220 politibetjente ledt efter dyret uden held.

Ifølge de tyske miljømyndigheder er der 23 løver, der er registreret til at opholde sig i Brandenburg. De fordeler sig mellem tre cirkusser, to zoologiske haver og en enkelt privatejer.

På landsplan i Tyskland er privat ejerskab af vilde dyr reguleret af dyrebeskyttelses- og naturlove.

Desuden er hold af eksotiske dyr delvist reguleret af love om offentlig sikkerhed. Disse reguleres i den enkelte delstat, oplyser det tyske landbrugsministerium til nyhedsbureauet dpa.

Ifølge Andrea Metzler, som er talsperson for distriktet Potsdam-Mittelmark sydvest for Berlin, mener myndighederne, at løven er undsluppet fra en privat ejer, der har holdt den ulovligt.

Det siger hun til den amerikanske avis The Washington Post.

Det var to forbipasserende, der natten til torsdag første gang informerede politiet om, at de havde set en løve på fri fod.

De skulle have set den i den tyske forstad Kleinmachnow, der ligger i delstaten Brandenburg. Forstaden ligger omkring 20 kilometer sydvest for Berlins centrum.

De filmede dyret med en mobiltelefon. Her ses det, der ligner en hunløve bevæge sig i et skovlignende område ved en vej.

Politiet vurderer, at billederne er ægte. Det fortalte Kleinmachnows borgmester, Michael Grubert, på et pressemøde torsdag eftermiddag.

I løbet af torsdag har politiet modtaget adskillige tip fra borgere om løvens færden. Oplysningerne har dog ikke ført til dyrets opholdssted.

Løven menes dog ikke at have forvildet sig langt væk fra Kleinmachnow-området, fortalte borgmester Michael Grubert.

Politiet i Berlin ved umiddelbart ikke, hvor løven kan være forsvundet fra. Det har ikke fået meldinger om en savnet løve fra hverken zoologiske haver, dyreparker eller cirkusser i området.

/ritzau/dpa