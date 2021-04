Ingen prædiken, da prins Philip blev begravet

Begravelsen af prins Philip var fyldt med bibelcitater, bønner og velsignelse, men prinsen havde frabedt sig den personlige prædiken om hans person

Den kristne tro løb som en rød tråd gennem begravelsen af prins Philip – ægtefællen gennem 73 år for den britiske dronning Elizabeth II.

Men begravelsen skilte sig alligevel ud på ét punkt.

Der var ikke en personlig prædiken, som hyldede prinsen, og hvad han havde opnået igennem livet.

Kun ét personligt ord blev der plads til: ”Husband”. Det engelske ord for ægtemand.

Begravelsen blev forestået af ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby, og domprovsten ved kongeslottet i Windsor, David Connor.

Sidstnævnte havde hovedrollen, da han er kongehusets fortrolige, mens ærkebiskoppen læste velsignelsen og et tekststykke fra Johannesevangeliet.

Domprovsten sagde om prins Philip:

”Med taknemmelige hjerter mindes vi de mange måder, hvorpå hans lange liv har været en velsignelse for os alle. Vi er alle inspireret af hans urokkelige loyalitet til vores dronning, til vort land og Commonwealth gennem hans mod, styrke og tro. Vort liv er beriget gennem de udfordringer, han har givet os, hans venlighed, humor og medmenneskelighed. Vi beder derfor til, at Gud vil give os nåden til at følge hans eksempel,” sagde domprovsten.

Han gik videre til at læse fra Siraks Bog i de apokryfe skrifter, hvor teksten også slår på de maritime tråde, der gik som en rød tråd gennem begravelsen, som i høj grad var tilrettelagt af prins Philip.

”De, der sejler på havet, kan fortælle om dets farer, og vi undrer os over, hvad vi hører: Dér findes de mærkeligste og forunderligste skabninger, alle mulige slags dyr, en verden af havuhyrer. Ved hans hjælp lykkes alt for hans sendebud, og ved hans ord bliver alt opretholdt. Meget kunne vi sige, og det ville dog aldrig være nok. Det hele kan sammenfattes i: ’Han er alt!’.”

Det er her, prinsens kristne tro bliver udtalt.

Men det går også igen i bønnen, som blev læst af ærkebiskoppen af Canterbury.

”Evige Gud, vi mindes i dag foran dig, Philip, hertugen af Edinburgh, og takker dig for hans beslutsomme tro og loyalitet, for hans stærke følelse af at tjene og hans integritet. For et liv dedikeret til landet og Commonwealth,” sagde ærkebiskop Justin Welby.