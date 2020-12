Ingen prisstigning i Danmark

* Herhjemme foreslog den danske regering tidligere på året at lægge en ny afgift på pakkeforsendelser for at finansiere PostNords befordringspligt til hele landet.

* Det ville gøre det dyrere at sende pakker herhjemme. Men det afviste et flertal i Folketinget blankt.

* Ifølge oplægget ønskede Socialdemokratiet at lægge en afgift på alle pakkeforsendelser på 1,25 kroner i 2021 og på 0,85 kroner i 2022.

* Befordringspligten ligger hos PostNord, der er delvist ejet af den danske stat.

* Den betyder, at PostNord skal omdele post som breve og mindre pakker til hele landet til ensartede priser.

/ritzau/