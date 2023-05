Ingen tegn på kompromis i Sudan inden dialogmøde

Kampfly brager over aftenhimlen og eksplosioner får indbyggerne i byen Bahri i Sudan til at søge dækning.

- Vi går ikke uden for huset, for vi er bange for de vildfarne kugler, siger en indbygger, der kalder sig Ahmed.

Mens kampene fortsætter i Bahri, der ligger på den anden side af Nilen i forhold til Sudans hovedstad, Khartoum, er de to stridende parter taget til byen Jeddah i Saudi-Arabien.

Her mødes den sudanske hær og den paramilitære gruppe RSF lørdag aften til samtaler om våbenhvile og en mulig afslutning af konflikten.

Det er USA og Saudi-Arabien, der har taget initiativ til samtalerne.

Der er endnu ikke tale om egentlige forhandlinger.

Begge sider har gjort det klart, at de kun vil tale om at indføre en humanitær våbenhvile. Ikke om en afslutning på konflikten.

På forhånd har hærens udsending, Dafallah Alhaj, meddelt, at han ikke vil sidde ved samme bord som udsendinge fra RSF.

Den paramilitære gruppes leder, Mohamed Hamdan Daglo, der i folkemunde er kendt som Hemedti, har for nylig sagt, at han enten vil dræbe Sudans militære leder, Abdel Fattah al-Burhan, eller tage ham til fange.

Også på landjorden er der flere tegn på, at ingen er siderne er villige til at gå på kompromis.

Saudi-Arabiens udenrigsminister, Faisal bin Farhan, skrev forud for lørdagens møde på Twitter, at han håber, at begge sider vil "gå i dialog, som vi håber vil føre til en ende på konflikten".

/ritzau/Reuters